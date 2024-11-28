Дмитровская больница получила новое медицинское оборудование

В Дмитровскую больницу поступил новый лор-комбайн, который улучшит работу врачей и сделает прием пациентов более комфортным. Оборудование помогает врачам быстрее проводить осмотры и лечение.

Комбайн ST E600 имеет большую рабочую поверхность, на которой удобно расположены все необходимые инструменты. Это облегчает работу отоларинголога, так как все устройства под рукой и работают автоматически. Пациентам это также удобно, так как лечение становится более быстрым и комфортным.

«Важно оснастить больницы современным оборудованием, чтобы улучшить качество медицинской помощи. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, в этом году в наши больницы поступило более 50 единиц нового оборудования», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Это оборудование поступило в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». До конца года новые комбайны будут установлены в поликлиниках Яхромы и Дмитрова.

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