Новое отделение восстановления детей откроют в роддоме в Подольске

Сразу ряд инноваций планируют внедрить в этом году в Подольском родильном доме. К примеру, здесь появится новое отделение катамнеза для дневного стационара восстановительного лечения детей.

Сейчас вместимость учреждения составляет около 300 коек. Пациентам оказывают плановую, экстренную и неотложную медицинскую помощь.

В прошлом году в роддоме отремонтировали женскую консультацию и первое гинекологическое отделение, а также ряд других помещений. Это стало возможным при поддержке министерства здравоохранения региона и в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме того, в медучреждение закупили новые аппараты ИВЛ, УЗИ, системы эндоскопической визуализации.

«Главная гордость роддома — его сотрудники. Они регулярно входят в топ-100 лучших врачей Подмосковья и становятся победителями профессиональных конкурсов. В 2025 году с открытием еще одного отделения штат медработников расширится. Без внимания не останется ни один специалист. Мы пополняем штат как опытными квалифицированными специалистами, так и молодыми талантливыми врачами», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.