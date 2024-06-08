Новое отделение для лечения онкобольных открылось в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Отделения абдоминальной онкологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения объединили. Слияние произошло из-за того, что многим пациентам областного онкодиспансера требуется диагностика и лечение различных сосудистых патологий. 

Московский областной онкологический диспансер в Балашихе — ведущее медучреждение Подмосковья, которое работает в городском округе с 1945 года. Коечный фонд диспансера насчитывает 700 мест. Медицинскую помощь в учреждении оказывают по трём профилям: онкология, детская онкология и радиотерапия. Функционируют дневной стационар и консультативно-диагностический центр. По полису ОМС бесплатную помощь получают около 90% пациентов. Штат медучреждения насчитывает около 800 сотрудников.

Пациенты областного онкодиспансера с разными патологиями смогут пройти обследование и лечение.

Это пациенты с метастатическим поражением печени и других органов, а также с первичным гепатоцеллюлярным раком печени и холангиоцеллюлярным раком, которым данный вид лечения уже введен в клинические рекомендации», — рассказал заведующий отделением Владимир Баланюк.

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