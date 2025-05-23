Новое освещение установят в спортивном зале сельского ДК в Богородском округе

Депутат совета Богородского округа Валерий Пылаев встретился с подрядчиками в стенах сельского дома культуры «Тимоховский». Работы по замене освещения планируют завершить до конца июня текущего года.

Участники рабочей встречи обсудили ключевые моменты проекта, сроки выполнения и качество материалов. Депутат особо подчеркнул, что новое освещение должно соответствовать современным стандартам и обеспечивать комфортные условия для занятий спортом.

Зал крайне востребован, в нем проходят занятия двух секций — по мини-футболу и атлетической гимнастике. Здесь занимаются 43 ребенка и 50 взрослых.

Подрядчики заверили, что все работы идут по графику. Завершить установку нового освещения планируют в июне. Это значительное обновление позволит создать более безопасную и эффективную среду для спортсменов и всех посетителей зала.

Помимо этого, сейчас рассматривается вопрос о возможной замене освещения в зрительном зале сельского дома культуры «Тимоховский». В минувшем году депутат Валерий Пылаев также помог с ремонтом: были покрашены стены в фойе, зал для бокса и лестницы.