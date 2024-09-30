Новое освещение установят в городском округе Лосино-Петровский

Новую систему наружного освещения установят в городском округе Лосино-Петровский. Новые фонари появятся в двух деревнях по проекту «Светлый город».

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина, работы по созданию наружного освещения идут в рамках проекта «Светлый город» с 2017 года.

«За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало — нам необходимо осветить порядка 2 900 километров дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал Хайкин.

Как добавили в ведомстве, новая система освещения появится в деревне Леониха, в квартале Взлетный и в деревне Митянино, на Полевой улице.

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