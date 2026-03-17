Сегодня 09:08 Новое освещение установят на нескольких улицах в Лыткарине

Модернизация уличного освещения продолжается в муниципалитете. В 2026 году новые фонари появятся во дворах, общественных пространствах и на региональных дорогах.

Работы завершают на Лыткаринском шоссе. Подсветку устанавливают на участке протяженностью 2,5 километра — от железнодорожного переезда до развязки с трассой М‑5 «Урал». Здесь уже смонтированы опоры, светильники и линии электропередачи. На финальном этапе произведут подключение к сетям «Мособлэнерго». Запустить систему планируют в марте.

Дополнительные работы пройдут в рамках программы «Светлый город». Фонари появятся на участке от улицы Колхозной до КСК «Мечта», а также на двух улицах. Общая протяженность обновленных линий составит около полутора километров — установят 49 мачт.

Также дополнительный свет сделают на центральной площади округа. В этом году там запланировано комплексное благоустройство общественного пространства.