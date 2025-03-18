Новое освещение установили в городском парке в Истре

В Центральном городском парке установили еще 12 новых ламп для более яркого освещения территории. Специалисты заменили приборы в течение одного дня.

Сотрудники дирекции парков продолжают обеспечивать безопасность для жителей муниципального округа Истра. Одна из ключевых составляющих комфортного пребывания — освещение. Оно обеспечивает хорошую видимость в темное время суток.

Специалисты в течение дня заменили 12 ламп, которые превосходят ранее установленные по техническим характеристикам. Такое решение сотрудники дирекции парков приняли, так как старые осветительные приборы вышли из строя — некоторые потеряли яркость, в другие попали пыль, листва или насекомые.

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