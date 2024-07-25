Новое освещение установили в доме культуры «Луговая» в Лобне

Глава городского округа Анна Кротова рассказала о последних работах в сфере благоустройства. В доме культуры «Луговая» заменили 40 ламп в хореографическом зале.

Помимо работ в доме культуры «Луговая», продолжается ремонт многоквартирных домов. В доме № 8 на улице Юбилейной покрасили фасад. В доме № 3 на улице Научный городок отремонтировали подъезд, а на Чкалова, 5 — козырек входной группы. Также завершили работы на входной группе на Ленина, 16, а около дома № 7 на улице Чехова починили ограждения.

В Лобне приводят в порядок спортивные объекты. У дома № 24 на улице Крупской установили новые баскетбольные щиты.

Не остались без внимания придомовые территории: там убирают мусор, косят траву и мульчируют деревья. Благоустройство в Лобне проходит ежедневно.

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