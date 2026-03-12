Новое освещение установили в деревне Исаково Богородского округа

Встреча местных жителей с депутатами местного Совета депутатов состоялась в деревне округа. Главной темой разговора стала оценка уже выполненных работ и обратная связь от населения.

На протяжении нескольких лет деревня сталкивалась с проблемой — отсутствием освещения на улицах. Особенно остро это ощущалось в осенне-зимний период, когда световой день становится коротким.

С просьбой помочь решить вопрос жители обратились к председателю Совета депутатов Богородского городского округа Владимиру Хватову. Инициатива получила поддержку, после чего были предусмотрены средства на проведение необходимых работ. На реализацию проекта направили более одного миллиона рублей.

Во время встречи жители отметили, что изменения значительно улучшили условия жизни в деревне. Люди поблагодарили представителей депутатского корпуса за внимание к их обращению и помощь в решении важной для населенного пункта проблемы.