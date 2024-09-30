Новое освещение установили на лыжной трассе в Богородском округе

На стадионе «Труд» в Старой Купавне завершили работы по оборудованию освещения лыжной трассы. Об этом просили местные жители совет депутатов Богородского округа.

Новое освещение на любимой жителями лыжной трассе в Старой Купавне появилось благодаря участию депутатов Богородского округа. Для спортсменов и любителей лыжных прогулок — это настоящий подарок в преддверии зимнего сезона. Депутаты вместе с руководством стадиона осмотрели трассу и проверили ее готовность.

Новое современное освещение теперь позволит проводить тренировки и соревнования в вечернее время. Это позволит увеличить время для подготовки спортсменов, а значит даст возможность для повышения результатов. Теперь лыжники смогут насладиться катанием в комфортных условиях, не только в дневное время. Это особенно важно с учетом растущего числа желающих заниматься лыжным спортом в Старой Купавне.

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