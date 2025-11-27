Новое освещение смонтировали на улице Рябиновой в Наро-Фоминске

Жители улицы Рябиновой в Наро-Фоминске совсем скоро ощутят значительные перемены: здесь завершены работы по модернизации уличного освещения. В рамках областной программы «Светлый город» на участке смонтированы 17 световых опор.

Параллельно с установкой освещения, активно ведется работа и по улучшению дорожной инфраструктуры. Так, уже завершено благоустройство улицы 1-й Озерной, где проезжая часть была отсыпана дорожной крошкой.

По словам специалистов, это позволило не только выровнять полотно, но и улучшить его эксплуатационные характеристики. В ближайших планах — обустройство нового тротуара вдоль улицы Кольцевой.

«Работы по освещению в этом году будут проведены на четырех улицах, а в следующем продолжим на остальных. Вопрос по дорогам всего микрорайона также взят на контроль», — сообщил заместитель главы округа Алексей Гусаков.