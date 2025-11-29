Новое освещение появилось в Яблоневом сквере в Красногорске

В Красногорске завершаются работы по обновлению Яблоневого сквера, и территория уже заметно преобразилась. Здесь установили новые фонари, которые делают вечерние прогулки более приятными, а также обновили скамейки для комфортного отдыха.

Особое внимание уделили памятнику, его привели в порядок и оформили гранитными подходами в виде киноленты. На территории также появились арт-объекты, посвященные продукции и истории завода имени Зверева, в том числе яркие цветные светофильтры.

Проект благоустройства реализуют с участием жителей: инициативные группы помогали выбирать материалы и растения. Благодаря этому в сквере высадили более 200 декоративных деревьев и кустарников.

Для удобства жителей и гостей округа оборудовали аппарели для самокатов и колясок, а также установили качели и павильоны для отдыха. Сейчас подрядчик завершает монтаж поручней на одной из лестниц и проводит финальную уборку территории.

Скоро обновленный Яблоневый сквер станет современным и уютным местом для прогулок и отдыха горожан.