Новое ограждение установили на железнодорожной станции в Лобне

Кроме того, территорию полностью расчистили от мусора. Параллельно ведутся работы по ремонту пассажирских платформ — укладывают новое брусчатое покрытие, что повысит комфорт и безопасность пассажиров.

Привести в порядок хозяйственную территорию за зданием билетных касс по улице Железнодорожная поручил Центральной пригородной пассажирской компании первый заместитель главы городского округа Евгений Аптекин во время рабочего обхода.

Напомним, в 2024 году по инициативе главы Лобни Анны Кротовой на станции капитально отремонтировали железнодорожный мост. В дальнейшем там построят новый конкорс. После завершения проектирования будет определена стоимость и сроки работ.