Новое ограждение установили на железнодорожной станции в Лобне

Благоустройство территории станции продолжается в городском округе. Специалисты установили новое ограждение, предотвращающее несанкционированный переход через железнодорожные пути.
Кроме того, территорию полностью расчистили от мусора. Параллельно ведутся работы по ремонту пассажирских платформ — укладывают новое брусчатое покрытие, что повысит комфорт и безопасность пассажиров.
Привести в порядок хозяйственную территорию за зданием билетных касс по улице Железнодорожная поручил Центральной пригородной пассажирской компании первый заместитель главы городского округа Евгений Аптекин во время рабочего обхода.
Напомним, в 2024 году по инициативе главы Лобни Анны Кротовой на станции капитально отремонтировали железнодорожный мост. В дальнейшем там построят новый конкорс. После завершения проектирования будет определена стоимость и сроки работ.
Руководитель волонтерского центра из Лобни получила награду от бойцов СВО
Поиск подрядчиков для реконструкции Носовихинского шоссе начался в Подмосковье
Минэкологии Подмосковья сообщило о старте международного просветительского проекта
Совещание по благоустройству Новомытищинского проспекта прошло в Мытищах
Студенты с ОВЗ освоят навыки робототехники на инклюзивной смене в Подмосковье
Мининвест Подмосковья напомнил о получении микрозаймов с поручительством онлайн
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте