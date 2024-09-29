Новое офтальмологическое оборудование поступило в больницу Солнечногорска

Новый периметр установили в кабинете офтальмолога Центральной поликлиники Солнечногорской больницы. Это инструмент для диагностики с уникальным программным обеспечением.

Периметр используют для определения свойств поля зрения и нарушенных границ. С его помощью врачи проводят диагностику заболеваний глаз, проверяют остроту зрения и обнаруживают функциональные патологии. Теперь кабинет полностью укомплектован современными приборами и инструментами.

Как отметил хирург-офтальмолог Солнечногорской больницы Павел Шалдин, прибор необходим при прохождении врачебной комиссии, например, при получении инвалидности.

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Солнечногорскую больницу и ее подразделения закупают более ста единиц новейшей медицинской техники. Значительная часть уже поступила в учреждения и успешно применяется врачами, медицинским персоналом в их ежедневной практике», — рассказала исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Новое оборудование закупили в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

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