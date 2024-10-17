Новое офтальмологическое оборудование поступило в больницу Лобни

В больнице городского округа Лобня появилось новое офтальмологическое оборудование. Бинокулярный офтальмоскоп поступил в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новый офтальмологический аппарат применяют для стереоскопического осмотра глазного дна. Бинокулярный офтальмоскоп поможет врачам проводить более точную диагностику глазных заболеваний и выявлять их на начальном этапе развития. Оборудование уже применяют на практике.

«Офтальмоскоп является одним из самых главных диагностических приборов врача-офтальмолога. С его помощью осмотр глазного дна пациента становится максимально информативным. Появление нового оборудования позволит врачам-офтальмологам выявить на ранней стадии проблемы со зрением, провести правильную диагностику и назначить эффективное лечение», — поделилась врач-офтальмолог Магарамова Ханум.

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