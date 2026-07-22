Новое офтальмологическое оборудование поступило в больницу Балашихи

В Балашихинской больнице на шоссе Энтузиастов, 41, появилась новая факоэмульсификационная система, которая значительно улучшит качество офтальмологической помощи местным жителям. Это современное оборудование позволяет проводить микроинвазивные операции на переднем отрезке глаза, что особенно важно для лечения катаракты и других заболеваний зрения.

Одним из ключевых преимуществ новой системы является возможность выполнения разрезов размером всего 1,8 миллиметров. В прошлом для таких операций требовались разрезы размером 2,2 миллиметра, что увеличивало травматичность вмешательства и замедляло процесс восстановления пациента. Новая технология снижает риск осложнений и способствует более быстрому восстановлению зрения. Кроме того, аппарат поддерживает необходимое давление внутри глаза, что особенно актуально для пациентов с глаукомой.

«Это современное оборудование позволить увеличить пациентопоток и скорость операции на данном оборудовании. Раньше пациентов с катарактой приходилось направлять в Москву — пожилым людям ехать далеко было неудобно. Теперь мы можем оказывать качественную помощь прямо в Балашихе», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Александр Серпутько.

Появление нового аппарата в Балашихе существенно упрощает доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. Современные технологии позволяют успешно оперировать даже сложные случаи, включая осложненную катаракту. За несколько месяцев работы на новом оборудовании в отделении было прооперировано около 500 пациентов. Стандартная операция занимает всего 10–15 минут, а в сложных случаях — до 20 минут.

Чтобы пройти лечение, пациентам необходимо получить направление у терапевта и сдать определенные анализы. Операции проводятся в стационаре Балашихинской больницы, где работают четыре опытных врача, двое из которых специализируются на катарактальных операциях и обучают молодых специалистов.

Закупка нового офтальмологического оборудования стала возможной благодаря поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала года в больницы Подмосковья поступило более 60 единиц современного офтальмологического оборудования.