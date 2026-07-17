Новое офтальмологическое оборудование получила больница в Воскресенске

Офтальмологическое отделение Воскресенской больницы получило новое медицинское оборудование для диагностики и оказания экстренной помощи пациентам. Техника закуплена по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В медицинское учреждение поступили современный операционный стол для оказания экстренной офтальмологической помощи, а также комплект диагностических линз с пробными оправами для определения остроты зрения.

Офтальмологическое отделение Воскресенской больницы рассчитано на 15 коек круглосуточного стационара, три койки стационара кратковременного пребывания и пять коек дневного стационара. Здесь оказывают плановую и экстренную специализированную помощь взрослым и детям.

В отделении работают три врача-офтальмолога и семь медицинских сестер. Специалисты имеют высшие квалификационные категории и оказывают пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь.

Для получения консультации врача-офтальмолога и, при необходимости, направления на госпитализацию жителям необходимо обратиться к врачу поликлинического подразделения ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница».