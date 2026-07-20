Новое офтальмологическое оборудование получила больница в Павловском Посаде

В дневной стационар офтальмологического отделения Павлово-Посадской больницы поступило новое оборудование: автоматический проектор знаков для проверки остроты зрения, щелевая лампа для биомикроскопии глаза и пахиметр для измерения толщины роговой оболочки. Оснащение современной техникой расширяет возможности врача-офтальмолога и позволяет проводить более точную диагностику.

Для получения помощи в офтальмологическом отделении необходимо проконсультироваться с врачом-офтальмологом поликлиники. Записаться на прием можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», с помощью чат-бота «Денис» или по телефону 122.

Закупка медицинской техники осуществлена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области. Всего в больницы Подмосковья с начала года поступило более 60 единиц офтальмологического оборудования.

«Современное офтальмологическое оборудование позволяет своевременно выявлять заболевания глаз, проводить высокоточную диагностику и выполнять сложные хирургические вмешательства. С начала года в медицинские организации Подмосковья поступило 66 единиц такой техники на общую сумму 223 млн рублей. Благодаря этому жители региона могут получать качественную помощь рядом с домом», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Максим Забелин.