Новое офтальмологическое оборудование получила больница в Химках

В офтальмологическом отделении Химкинской клинической больницы установили аберрометр и ультразвуковой аппарат. Записаться на прием можно по телефону 8 (989) 047-74-54 в будние дни с 13:00 до 15:00.

Оборудование позволит врачам детально изучать оптические искажения глаза и оценивать состояние тканей, что повысит точность диагностики и эффективность лечения.

С начала года в медучреждения Подмосковья поступило 66 единиц офтальмологического оборудования. Это сделано по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что новая техника позволит выявлять болезни глаз на ранних стадиях и точнее планировать операции.

«Аберрометр позволяет увидеть то, что не всегда заметно при стандартном осмотре, а новый УЗИ‑аппарат дает полную картину состояния глаза. С таким оснащением мы можем оказывать помощь на уровне лучших клиник, не отправляя людей в другие города. Это особенно важно для наших пациентов», — отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова.

Модернизация продолжается. В 2025 году отделение уже получило 11 единиц техники — операционный микроскоп, А-скан и В-скан для ультразвуковой диагностики.