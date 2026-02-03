Новое офтальмологическое оборудование появилось в больнице в Химках

Офтальмологическое отделение Химкинской клинической больницы оснастили 11 единицами передового оборудования в 2025 году. Это новшество выведет диагностику и лечение глазных заболеваний на принципиально новый уровень.

Ключевые приобретения — эксимерный и фемтосекундный лазеры. Эти устройства обеспечивают операции с ювелирной точностью и минимальным неудобством для пациентов.

«Их применение существенно повышает эффективность лечения аметропии — близорукости, дальнозоркости, астигматизма, а также других заболеваний органов зрения. Важно, что послеоперационный период после их использования протекает безболезненно», — отметила заведующая офтальмологического отделения Химкинской клинической больницы Марина Илюхина.

Медицинские учреждения Подмосковья по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» получили в 2025 году свыше 130 единиц высокотехнологичного офтальмологического оборудования: лазеры, хирургические комплексы, ретинальные камеры и многое другое.

«Новое офтальмологическое оборудование позволяет внедрять высокоточные методики коррекции зрения. Это обеспечивает минимальный риск осложнений, ускоряет восстановление пациентов и повышает точность диагностики, что напрямую улучшает качество оказываемой помощи», — поделился депутат Московской областной думы и главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Благодаря новым аппаратам станет возможна более точная диагностика глазных болезней, внедрение передовых методик лечения и рост уровня медицинской помощи в целом.

Адрес офтальмологического отделения: Сходня, ул. Мичурина, 31а.