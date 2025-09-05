Новое общежитие в кампусе МГИМО в Одинцове примет студентов в октябре

Строительные работы в новом общежитии кампуса МГИМО в Одинцове близятся к завершению. Подрядчик заканчивает отделку, идут уборка и благоустройство территории.

Объект проинспектировал глава Одинцовского округа. Андрей Иванов отметил, что студенты должны поселиться в комфортных комнатах, где все продумано до мелочей. Обратил внимание на двери, розетки и санузлы — рабочие устранят все мелкие недочеты, которые могут вызывать неудобства.

Четырехэтажное здание сможет разместить 159 студентов. В каждой комнате предусмотрено двухместное проживание, есть кровати, столы и небольшая кухня для разогрева еды.

Отдельно обсудили вопрос парковки. Глава округа поручил оформить участок рядом с общежитием и оборудовать там стоянку, которой смогут пользоваться студенты, преподаватели и посетители спорткомплекса МГИМО. Планируется, что общежитие примет студентов 1 октября.