Новое общественное пространство обустроили в Электрогорске
В Электрогорске 6 октября состоялось торжественное открытие новой малой общественной территории, которая стала уютным и благоустроенным местом для отдыха и досуга горожан. В церемонии принял участие заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков.
До недавнего времени этот участок земли представлял собой запущенный уголок. Благодаря реализации проекта по благоустройству, подрядные организации провели масштабные работы по преображению пространства.
Были выкорчеваны старые деревья и кустарники, демонтированы все ветхие сараи, а земля тщательно выровнена. На их месте теперь красуются аккуратные пешеходные дорожки, зоны озеленения с молодыми саженцами, установлены современные лавочки и урны. Особой радостью для самых юных жителей Электрогорска стала яркая и безопасная детская площадка.
«Это не просто обновление — это подарок нашему городу, долгожданное место для прогулок, отдыха и семейных встреч. Мы стремимся к тому, чтобы Электрогорск становился еще лучше и уютнее для всех его жителей, — отметил глава округа Денис Семенов.
Он выразил особую благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за всестороннюю поддержку и содействие в реализации данного проекта, который значительно повышает качество жизни в Павлово-Посадском городском округе.
Открытие обновленной территории стало еще одним шагом к созданию комфортной городской среды и развитию Электрогорска.