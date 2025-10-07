Новое общественное пространство обустроили в Электрогорске

В Электрогорске 6 октября состоялось торжественное открытие новой малой общественной территории, которая стала уютным и благоустроенным местом для отдыха и досуга горожан. В церемонии принял участие заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков.

До недавнего времени этот участок земли представлял собой запущенный уголок. Благодаря реализации проекта по благоустройству, подрядные организации провели масштабные работы по преображению пространства.

Были выкорчеваны старые деревья и кустарники, демонтированы все ветхие сараи, а земля тщательно выровнена. На их месте теперь красуются аккуратные пешеходные дорожки, зоны озеленения с молодыми саженцами, установлены современные лавочки и урны. Особой радостью для самых юных жителей Электрогорска стала яркая и безопасная детская площадка.