Новое оборудование для экстренной помощи роженицам закупили в МОЦОМД

В центр охраны материнства и детства в Люберцах поступило новое оборудование для работы реаниматологов и анестезиологов. Среди новой медтехники — два аппарата ИВЛ и четыре переносных прикроватных монитора. Приборы позволят врачам поддерживать состояние рожениц в критических ситуациях и контролировать важнейшие функции организма.

Новые системы ИВЛ имеют расширенный набор режимов вентиляции. Устройства позволяют выбрать поддержку, ориентируясь на индивидуальные особенности каждой будущей мамы.

«Это особенно важно при ведении сложных случаев, таких как преэклампсия, эклампсия, массивные кровотечения и другие осложнения беременности, требующие интенсивной терапии», — отметил заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог, Александр Кулигин.

Мониторы, в свою очередь, дадут возможность непрерывно отслеживать жизненно важные показатели.

В центре добавили, что новые аппараты закупили по программе «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы» и подчеркнули важность обновления медтехники для помощи и обеспечения безопасности пациенток.