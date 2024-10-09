Новое оборудование закупили в женскую консультацию в Солнечногорске

Новые аппараты для проведения кардиотокографии поступили в женскую консультацию Солнечногорской больницы. Оборудование позволяет проводить диагностику состояния плода, основываясь на регистрации частоты его сердцебиения и сокращений матки. Анализ полученных данных дает объективное представление о состоянии ребенка.

Кардиотокография во время беременности может выполняться несколько раз в третьем триместре. В случае определенных заболеваний и осложнений этот метод диагностики позволяет дополнительно следить за состоянием как матери, так и ребенка. Кроме того, кардиотокография помогает врачу определиться с оптимальным способом родоразрешения.

«Кардиотокография абсолютно безопасна для мамы и ребенка. Это один из самых информативных и надежных способов диагностики состояния ребенка во время беременности. За основу берется частота сердечных сокращений плода в покое и бодрствовании. По сумме набранных баллов можно понять, развивается малыш нормально или есть проблемы, вовремя выявить патологии и назначить лечение», — рассказала заведующая Солнечногорской женской консультацией Ирина Нестеровская.

Как отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, в этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Солнечногорскую больницу и ее подразделения закупят более ста единиц новейшей медицинской техники.

Большая часть уже поступила в учреждения и успешно применяется врачами и медицинским персоналом в их ежедневной работе. Оборудование закупают по программе «Здравоохранение Подмосковья».

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