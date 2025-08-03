Новое оборудование закупили в школу по академической гребле в Коломне

Для спортивной школы олимпийского резерва по академической гребле в Коломне закупили новые тренажеры, семь лодок, четыре комплекта весел. Это оборудование позволит воспитанникам улучшить навыки.

Оборудование закупили благодаря финансовой поддержке Министерства физкультуры и спорта Московской области в рамках региональной программы «Спорт Подмосковья».

Отметим, школа олимпийского резерва по гребле в Коломне вошла в топ-10 лучших учреждений региона и получила субсидию от профильного министерства. На эти средства приобрели пять тренажеров. Это позволит более качественно тренировать детей, а также проводить городские и областные соревнования.

Академическая гребля — базовый олимпийский вид спорта в Московской области. Воспитанники школы гребли в Коломне не раз становились победителями соревнований и боролись за медали на олимпиадах в Мюнхене, Монреале, Барселоне, Атланте, Токио и Паралимпийских играх в Пекине, Лондоне.

В школу принимают детей от 10 лет. Для записи необходимо позвонить по телефону: 8 (496) 623-16-98.