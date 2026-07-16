Новое оборудование закупили для Школы креативных индустрий в Дубне

В Дубненской детской школе искусств готовят к открытию новое направление — Школу креативных индустрий. Уже закуплены профессиональные фото- и видеокамеры, объективы, квадрокоптер, компьютеры, микрофоны, радиосистемы, лазерный гравер и десятки других устройств — всего на 37 миллионов рублей.

В школе подготовили два кабинета-студии. В настоящее время завершаются работы по монтажу кабелей и обустройству дополнительных розеток.

«Идет активная подготовка к открытию школы креативных индустрий, оборудуются классы, студия дизайна и студия фото и видеопроизводства. Профессиональные педагоги тоже готовятся к началу учебного года», — рассказала руководитель Школы креативных индустрий Елена Быстрова.

Школа откроется уже в сентябре в рамках федерального проекта «Развитие искусства и творчества». На первый год обучения ждут 60 учеников в возрасте от 12 до 17 лет.