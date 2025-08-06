Новое оборудование закупили для офтальмологического отделения больницы в Видном

Офтальмологическое отделение Видновской больницы оказывает высокотехнологичную помощь жителям. За последний год здесь закупили ретинальную камеру, ручную щелевую камеру и лазерную аппаратуру для терапии терминальной глаукомы.

Офтальмологическое отделение рассчитано на 15 коек и оснащено современным оборудованием. Врачи оказывают услуги по полису ОМС Московской области, сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Наше отделение располагает передовой линейкой диагностического оборудования, обновленной за последние 2-3 года. Мы используем новый факоэмульсификатор для проведения операций по катаракте на высоком уровне, а также современные приборы для комплексной диагностики зрения, включая авторефрактометр, пневмотонометр, компьютерный периметр и многое другое», — отметил заведующий офтальмологическим отделением Видновской клинической больницы Петр Бакшинский.

Основная часть работы связана с плановыми операциями по катаракте и замене хрусталика, лечением глаукомы и различных форм возрастной макулярной дистрофии, а также операциями на придатках век. Начиная с 2006 года, врачи развивают современные направления в хирургии глаза. В команде работают три квалифицированных специалиста. За последний год для отделения закупили ретинальную камеру, ручную щелевую камеру и лазерную аппаратуру для терапии терминальной глаукомы.

«К нам был доставлен пациент со сквозным проникающим пулевым ранением глаза. Операция длилась шесть часов. Нам удалось извлечь пулю и сохранить глаз как орган, но, к сожалению, зрение было потеряно», — поделился одним из сложных случаев в своей практике Петр Бакшинский.

Офтальмологическое отделение Видновской клинической больницы готово помочь каждому, кто нуждается в помощи, предоставляя пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь, используя современные технологии и методы лечения.