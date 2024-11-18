Новое оборудование закупили для детской поликлиники в Электростали

В детской поликлинике в Электростали появилось новое современное офтальмологическое оборудование. Врачи отмечают, что ранняя и качественная диагностика поможет определить нарушение зрения даже у малышей, которые пока не способны сами сообщить о трудностях.

Врачи детской поликлиники успешно применяют оборудование, чтобы качественно провести диагностику зрения.

«Наиболее распространенными патологиями у детей с нарушениями зрения являются близорукость, дальнозоркость, косоглазие и астигматизм. Все это сказывается на качестве жизни ребенка, ограничивая его возможности в учебе и дальнейшем выборе профессии. Качественная диагностика зрения позволяет на ранних стадиях выявлять различные офтальмологические патологии, что обеспечивает лучшие шансы на эффективное лечение и профилактику осложнений», — рассказала главный врач Электростальской больницы Елена Тихонова.

Врачи также проводят комплексную реабилитацию на синоптофоре, ИК-лазерном аппарате для коррекции аккомодационно-рефракционых нарушений зрения, аппарате для диагностики восстановления бинокулярного зрения и офтальмомиотренажере-релаксаторе.

Чтобы попасть на реабилитацию, нужно записаться на прием к врачу для осмотра. Медицинский работник определит перечень и тактику лечения.

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