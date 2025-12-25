Новое оборудование закупили для блочно-модульной котельной в Дмитровском округе

Новое оборудование закупили для блочно-модульной котельной в поселке Автополигон в Дмитровском округе. Объект начали строить рядом со старым зданием.

Подрядчик установил более надежный свайный фундамент из-за нестабильного грунта на участке, поэтому пришлось передвинуть сроки строительства. Представители организации отметили, что запуск новой блочно-модульной котельной запланирован на первую половину 2026 года. После старый объект снесут.

Заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков добавил, что котельная станет более экономичной и автоматизированной. На максимальной нагрузке будет задействована только половина ее мощности, что позволит обеспечить необходимый резерв.

Аналогичную котельную строят в поселке Икша. Для нее закупили оборудование в Саратове. Монтаж начнется в январе 2026 года.

Все работы проводят в рамках региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.