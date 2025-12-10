Новое оборудование закупили для автовокзала в Волоколамске

Для автовокзала в Волоколамске закупили новый металлодетектор и интроскоп для досмотра багажа. Оборудование улучшит систему транспортной безопасности.

Металлодетектор реагирует на опасные предметы звуковым сигналом и оповещает охранников. Личные вещи, которые запрещены для провоза, обнаруживают с помощью рентгенотелевизионной установки — интроскопа. Таким образом специалисты смогут обеспечивать безопасность на автовокзале в Волоколамске и в транспорте.

«Важным шагом в обеспечении безопасности жителей и гостей нашего округа стало оснащение автовокзала системой видеонаблюдения. С ноября этого года за порядком здесь следят 39 уличных камер и 32 камеры, расположенные внутри помещений», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

