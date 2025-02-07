Новое оборудование ввели в эксплуатацию на Коломенском заводе

Новый круглошлифовальный станок с числовым программным управлением расширяет возможности обработки деталей. Он специально разработан для шлифовки шеек, диаметров и торцов под подшипники, а также для обработки шестерней насосов и приводов.

Конструкция позволяет обрабатывать детали диаметром до 250 миллиметров и длиной до одного метра, что делает его универсальным инструментом, способным выполнять широкий спектр задач.

В настоящее время для нового оборудования уже разработано шесть программ, однако в планах — увеличить номенклатуру. Основная цель заключается в создании программ для изготовления 150 различных наименований продукции.

«На нашем производстве очень жесткие допуски по изготовлению шестерней, поэтому необходимо точное оборудование. Жесткость всех установочных ходовых частей нового станка позволяет достигать более точного изготовления деталей, что, безусловно, положительно скажется на качестве конечной продукции», — отметил начальник участка механического цеха № 63 Артем Попов.