Новое оборудование установят в котельной в деревне Лобаново под Истрой

Необходимость в этих агрегатах была большая — постоянные аварийные отключения холодного водоснабжения, а это приводило к остановке котельной и перебоям в подаче горячего водоснабжения. Жители писали многочисленные обращения. Поэтому приняли решение установить два аккумуляторных бака с запасом в тысячу литров на каждую.

Несмотря на то, что они достаточно непримечательно выглядят, аккумуляторные баки играют ключевую роль в системе теплоснабжения. Ведь они позволяют выровнять график нагрузок и оптимизировать затраты на источники тепла. Еще такие резервуары используются для накопления горячей воды, когда низкое или наоборот высокое потребления воды. Коммунальные службы уже приступили к монтажу: присоединяют баки к действующему трубопроводу, а затем будут настраивать автоматизацию приводов.