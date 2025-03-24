Новое оборудование установят в котельной в деревне Лобаново под Истрой

В котельной в деревне Лобаново установят современное оборудование. Уже привезли аккумуляторы для хранения запаса горячей воды.
Необходимость в этих агрегатах была большая — постоянные аварийные отключения холодного водоснабжения, а это приводило к остановке котельной и перебоям в подаче горячего водоснабжения. Жители писали многочисленные обращения. Поэтому приняли решение установить два аккумуляторных бака с запасом в тысячу литров на каждую.
Несмотря на то, что они достаточно непримечательно выглядят, аккумуляторные баки играют ключевую роль в системе теплоснабжения. Ведь они позволяют выровнять график нагрузок и оптимизировать затраты на источники тепла. Еще такие резервуары используются для накопления горячей воды, когда низкое или наоборот высокое потребления воды. Коммунальные службы уже приступили к монтажу: присоединяют баки к действующему трубопроводу, а затем будут настраивать автоматизацию приводов.
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