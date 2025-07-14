Новое оборудование установят в котельной поселка Голубое в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В поселке Голубое городского округа Солнечногорск развернулась масштабная реконструкция котельной, нацеленная на повышение эффективности теплоснабжения. Ремонт осуществляется в рамках реализации госпрограммы по модернизации системы теплоснабжения и проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В настоящее время, после завершения ремонта кровли котельной, активно ведется монтаж важных элементов инженерной инфраструктуры. Устанавливаются коллекторы, запорная арматура, а также опорная площадка, предназначенная для удобного обслуживания и эксплуатации новых котлов. Все устанавливаемое оборудование — отечественное.

«Капитальный ремонт проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На данный момент котельная работает в штатном режиме — напоминаю, что она обслуживает 7,5 тысяч жителей и социально значимые объекты», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Финальным шагом станет комплекс пусконаладочных процедур, после которых обновленная котельная сможет работать на полную мощность, обеспечивая надежное и качественное теплоснабжение.