Новое оборудование установят в котельной № 1 в Дубне к зиме

Специалисты завершают монтаж нового котла в тепловом пункте № 1 в Дубне. Старое оборудование служило городу более 50 лет и пришло в негодность.

Новый котел устанавливает компания, которая его производила. За конец лета и начало сентября специалисты смонтировали барабаны и частично экранные трубы. Вместе с этим идет сборка электрического оборудования и поступают необходимые детали. Задержек по графику нет.

«Мы ждали замены котла давно. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в этом году это получилось. Имеющийся котел не только физически устарел, но и морально. Сейчас будет полностью автоматизированный, чтобы исключить человеческий фактор», — пояснил главный инженер компании «Энергия-Тензор» Юрий Прохоров.

Новый котел будет полностью собран к началу отопительного сезона. Специалисты также успеют провести гидравлические испытания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».