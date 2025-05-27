Сегодня 12:06 Новое оборудование установят в котельной микрорайона Венюково в Чехове в июне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Отопление

Чехов

Ремонтные работы

Реконструкция продолжается в котельной № 4 в микрорайоне Венюково. На объект начало поступать новое оборудование.

В котельную привезли блок химводоподготовки, основной котел мощностью 10 мегаватт. До конца июня подрядчик планирует его полностью установить и смонтировать. «Сейчас происходит демонтаж первого котла, второй стоит, третий, четвертый мы уже демонтировали, подготовили фундамент», — рассказал начальник участка Дмитрий Кипа.

Таким образом, на смену трем устаревшим будут смонтированы четыре новых котла. Помимо этого, на котельной заменят насосное оборудование, электрику, газопроводы и автоматику. Объект будет работать автоматически, но с подстраховкой персонала.

Кроме реконструкции котельной, в микрорайоне также будет произведена замена участка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения протяженностью 320 метров. Работы начались еще в марте и проходят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.