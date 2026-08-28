Новое оборудование установят в хирургическом корпусе больницы в Можайске

Можайская больница получила современные аппараты искусственной вентиляции легких и наркозные системы. Оборудование установят в новом хирургическом корпусе на 93 койки, который сейчас проходит капитальный ремонт.

Поставка техники проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новый корпус в Можайске планируют открыть для пациентов в первом квартале 2027 года.

В состав поступившего оборудования вошли аппараты ИВЛ с расширенными возможностями мониторинга и современные наркозные аппараты. Они позволяют точно контролировать параметры дыхания пациента и дозирование анестезии во время хирургических вмешательств.

Вся техника сертифицирована, прошла необходимые проверки и готова к установке после завершения ремонтных работ. Оборудование разместят с учетом современных требований к операционным и реанимационным помещениям.

Новые аппараты помогут врачам контролировать дыхание и газообмен пациентов во время операций, а также проводить анестезию с высокой точностью. Это особенно важно при выполнении сложных хирургических вмешательств и лечении пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Записаться на прием к врачам Можайской больницы можно на портале «Здоровье», по номеру 122 и через бот в МАХ.