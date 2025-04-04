Новое оборудование установят в 15 социальных центрах Подмосковья в 2025 году

В Подмосковье работает более 40 центров помощи и реабилитации, где оказывают поддержку жителям региона. Сейчас в этих учреждениях делают все, чтобы людям с инвалидностью было удобно и безопасно — это одна из главных задач. В Минсоцразвития Московской области сообщили, что в этих целях в 15 центрах установят новое оборудование.

По программе по созданию доступной среды в центрах появятся специальные устройства для людей с разными нарушениями — опорно-двигательного аппарата, слуха или зрения. Там появятся поручни, таблички с Брайлем, подъемники для лестниц и другое нужное оборудование. В ведомстве уточнили, что на закупку устройств направят свыше 12 миллионов рублей.

«Эти средства мы направим на модернизацию инфраструктуры, чтобы обеспечить комфортные условия для инвалидов и других маломобильных жителей. Наша цель — создать инклюзивную среду, где каждый сможет получить необходимые услуги без препятствий», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Все это поможет создать комфортные условия для людей с инвалидностью и даст им больше возможностей участвовать в жизни общества.