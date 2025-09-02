Новое оборудование установят на тепловых сетях в Лыткарине

В преддверии наступления осенне-зимнего периода, в целях повышения надежности и эффективности работы системы теплоснабжения, в округе запланированы работы по модернизации участка тепловой сети, расположенного на Спортивной улице. В связи с проведением монтажа нового оборудования, подача горячего водоснабжения в ряде жилых домов будет временно приостановлена.

Ограничение подачи горячей воды будет действовать в период с 09:00 2 сентября до конца дня 4 сентября. Это время необходимо для проведения всех необходимых работ по установке и подключению нового оборудования, которое позволит обеспечить стабильную и бесперебойную подачу тепла в дома в зимний период.

Временно без горячего водоснабжения останутся следующие адреса: квартал 3а, дома № 1а, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, улица Спортивная, дома 8, 13, 20, улица Степана Степанова, дома 2, 4, 6, улица Советская, дома 4, 6/14, 8, 8/1, 8/2, 11 и улица Первомайская, дом 3/5.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, реализация мероприятий позволит повысить надежность теплоснабжения в зимний период и снизить потери тепловой энергии», — сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Лыткарина.