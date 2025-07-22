Новое оборудование установят на котельной № 2 в Дедовске в 2025 году

Котельную № 2 в городе Дедовск модернизируют к началу отопительного сезона 2026-2027. Эта котельная обеспечивает теплом и горячей водой более 10 тысяч жителей.

Ремонт котельной будет проходить в два этапа — в этом году заменят два старых котла и установят новое автоматическое оборудование, насосы и другие вспомогательные устройства, а в 2026 году заменят третий котел и настроят все процессы работы. Также установят автоматизированную систему управления, которая позволит котельной работать без участия людей.

Отметим, что за почти 60 лет работы, объект впервые проходит полное техническое переоснащение.

Модернизация котельной № 2 в Дедовске поможет лучше экономить энергию и обеспечит постоянное тепло и горячую воду для людей. Это также создаст условия для надежной работы котельной на долгие годы, ведь она обеспечивает теплом и горячей водой свыше 50 многоквартирных домов и 12 соцобъектов.