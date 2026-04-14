Новое оборудование установили в женской консультации Ленинского округа

Учреждение в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» оснастили современной системой магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна. Ее будут использовать для лечения гинекологических заболеваний и восстановления после родов.

Заведующая медицинским учреждением Назмия Алиева рассказала, что аппарат помогает при хроническом эндометрите, воспалительных заболеваниях органов малого таза и послеродовом восстановлении. Новую технологию планируют применять для женщин разных возрастов. Мягкое воздействие могут рассматривать как альтернативу оперативному вмешательству.

Процедуры будут проводить в дневном стационаре по направлению лечащего врача. Метод основан на магнитной стимуляции, которая тренирует мышцы тазового дна, восстанавливает их тонус и улучшает кровоснабжение.

Ежедневно женскую консультацию посещают около 130–150 женщин. Среди них — пациентки, наблюдающиеся по беременности, а также с гинекологическими и терапевтическими проблемами. В учреждении работает дневной стационар, прием ведут шесть участковых акушеров-гинекологов, терапевт, офтальмолог, эндокринолог, психолог и врачи ультразвуковой диагностики.