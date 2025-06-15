Новое оборудование установили в сосудистом центре в Дубне

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

В неврологическом отделении сосудистого центра «Медико-санитарной части № 9» Федерального медико-биологического агентства в Дубне начали использовать новый аппарат для видео-ЭЭГ-мониторинга. Это устройство позволяет проводить длительную регистрацию мозговой активности пациента — от нескольких часов до нескольких суток — одновременно записывая его поведение на видео.

По словам заведующей отделением Ольги Майшевой, аппарат дает возможность сопоставлять электрические сигналы мозга с действиями пациента в реальном времени, что помогает лучше понять, как различные состояния влияют на работу мозга. Такое оборудование есть не во всех московских медицинских учреждениях.

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Электроэнцефалография (ЭЭГ) используется для диагностики эпилепсии, травм, сосудистых нарушений, опухолей и воспалений головного мозга. Суточный мониторинг особенно важен для пациентов с проблемами сна, так как позволяет оценить мозговую активность в ночное время.

Кроме того, в отделении применяют современные технологии для лечения и профилактики когнитивных нарушений, что способствует комплексному подходу к здоровью пациентов.

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