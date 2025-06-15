Новое оборудование установили в сосудистом центре в Дубне

В неврологическом отделении сосудистого центра «Медико-санитарной части № 9» Федерального медико-биологического агентства в Дубне начали использовать новый аппарат для видео-ЭЭГ-мониторинга. Это устройство позволяет проводить длительную регистрацию мозговой активности пациента — от нескольких часов до нескольких суток — одновременно записывая его поведение на видео.

По словам заведующей отделением Ольги Майшевой, аппарат дает возможность сопоставлять электрические сигналы мозга с действиями пациента в реальном времени, что помогает лучше понять, как различные состояния влияют на работу мозга. Такое оборудование есть не во всех московских медицинских учреждениях.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) используется для диагностики эпилепсии, травм, сосудистых нарушений, опухолей и воспалений головного мозга. Суточный мониторинг особенно важен для пациентов с проблемами сна, так как позволяет оценить мозговую активность в ночное время.

Кроме того, в отделении применяют современные технологии для лечения и профилактики когнитивных нарушений, что способствует комплексному подходу к здоровью пациентов.