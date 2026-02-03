Новое оборудование установили в перинатальном центре Ленинского округа

Видновский перинатальный центр получил два новых ламинарных бокса для создания стерильных условий при работе с новорожденными. Оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета.

Ламинарные боксы уже установлены в отделениях реанимации и патологии новорожденных и активно используются в ежедневной практике. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

Специализированное оборудование позволяет набирать инфузионные растворы и проводить заборы материалов в полностью абактериальной среде.

«Для наших маленьких пациентов, особенно для недоношенных детей, такая технология — это максимальная безопасность и минимизация любых рисков», — пояснила заведующая отделением интенсивной терапии и реанимации новорожденных Анастасия Зубко.

Ламинарные боксы оснащены рабочей камерой с системой очистки воздуха, блоком ультрафиолетового излучения и высокоэффективными HEPA-фильтрами. Фильтры задерживают мельчайшие частицы, включая вирусы, бактерии и аллергены.

Поставка нового оборудования — часть масштабной модернизации учреждения. Только в 2025 году в центр поступило 185 единиц современной медицинской техники, что существенно расширяет его диагностические и лечебные возможности.