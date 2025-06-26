Новое оборудование установили в офтальмологическом отделении в Химках

Новую технику для зрения завезли в профильное отделение Химкинской клинической больницы. Оно позволит проводить микрохирургические операции по удалению стекловидного тела глаза.

Помимо этого, высокоточный инструмент, которым оснащено современное оборудование, позволяет извлекать кровяные сгустки и инородные предметы. Еще одним его плюсом является эндоосветитель, который ярко освещает операционный участок, и аирригационная система, поддерживающая необходимый тонус глаза.

«Это универсальное решение для витреоретинальной, катарактальной и комбинированной хирургии, которое позволяет выполнять широкий спектр вмешательств как на переднем, так и на заднем отрезке глаза, включая витрэктомию и факоэмульсификацию катаракты», — прокомментировал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Подобную операцию опытные врачи проводят от одного до трех часов.

Отметим, что аппараты поступили в подмосковные медучреждения благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».