Новое оборудование установили в крупнейшей котельной в Лобне

В отдельном помещении комплекса РТС «Лобня» в рамках модернизации ввели в эксплуатацию дополнительный котел. Кроме того, в котельной установили современное оборудование для химической водоподготовки и новую насосную группу.

Мощность нового котла составляет 10 мегаватт. Установка дополнительного оборудования существенно улучшит теплоснабжение в городском округе и повысит надежность системы в целом.

Эта котельная является крупнейшей в Лобне и обеспечивает теплом 50 социальных объектов и 365 многоквартирных домов.

Напомним, работы по подготовке к отопительному сезону в этом году в городском округе завершили досрочно. Крупные котельные «РТС-Лобня» и «РТС-Красная Поляна» были запущены за 10 дней, а остальные семь котельных — за восемь дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе строят и обновляют свыше 500 объектов теплоснабжения: котельные, тепловые пункты, а также почти 332 километра теплосетей. Они позволяют обеспечить теплом около 3,7 миллиона человек.