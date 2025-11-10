Новое оборудование установили в котельной поселка Пустоши в Шатуре

Газовая котельная с 2015 года обеспечивает теплом и горячим водоснабжением весь поселок. Глава муниципального округа Николай Прилуцкий во время объезда территории оценил работу объекта.

Специалисты Шатурского производственно-технического объединения городского хозяйства заменили два котла. Один уже заработал, а на втором завершается установка газогорелочного оборудования.

Котлы будут функционировать попеременно, обеспечивая теплом и горячей водой около 600 жителей многоквартирных домов. В котельной также планируется поменять программное обеспечение, чтобы все параметры работы оборудования в автоматическом режиме передавались диспетчерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе строят и обновляют свыше 500 объектов теплоснабжения: котельные, тепловые пункты, а также почти 332 километра теплосетей. Они позволяют обеспечить теплом около 3,7 миллиона человек.