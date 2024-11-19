Новое оборудование установили в Доме культуры «Гармония» в Белоозерском

Акустическую систему и LED-экран установили в Доме культуры «Гармония» в Белоозерском в рамках инициативного бюджетирования. Светодиодные экраны для сцены помогают создавать визуальные эффекты, динамические декорации и цветомузыку.

Сотрудники Дома культуры уверенны, что с новым оборудованием концерты и развлекательные мероприятия выйдут на новый качественный уровень. Зрители уже оценили приобретение на открытии творческого сезона. Коллективы представили постановку «Русалочка».

Дом «Гармония» — центр культуры Белоозерского и жителей близлежащих деревень. Более 30 лет сотрудники дарят посетителям эмоции и радость.

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