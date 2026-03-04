Новое оборудование установили на водозаборном узле в Воскресенске

Новый насосный агрегат серии ЭЦВ установили на скважине водозаборного узла «Лопатинский» сотрудники «Мособлводоканала». Он обеспечит стабильную работу, оптимальное давление в трубопроводах, предотвращая образование воздушных пробок.

Агрегат ЭЦВ является одним из наиболее распространенных типов погружных насосов, используемых в системах водоснабжения для обеспечения бесперебойной работы водопроводной сети. Кроме того, данная современная модель обладают высоким коэффициентом полезного действия, что позволяет снизить затраты на электроэнергию.

Работы по замене проводились в течение нескольких дней. Старую насосную установку демонтировали и с помощью крана установили новую. В настоящее время насос уже успешно функционирует.

В 2025 году на 2 тысячах объектов водоснабжения в Подмосковье, в том числе в Воскресенске, установили умные датчики. Они дадут возможность специалистам постоянно контролировать важные параметры — давление и температуру.