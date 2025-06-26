Новое оборудование установили на котельных в Истре

В муниципальном округе Истра продолжаются работы по обновлению теплового оборудования. Плановые работы ведут с 15 мая, они начались сразу после завершения отопительного сезона.

Серьезные изменения уже произошли в ряде населенных пунктов. В Румянцеве установили новый теплообменник, который повысит качество горячего водоснабжения.

В Пречистом заменили электродвигатель на насосе, это увеличит надежность и снизит энергозатраты. А в Бужарове запустили современную систему химводоподготовки.

Работы активно идут и в самой Истре: в котельной № 3 установили солевой насос, в котельной № 4 монтируют электропривод задвижки, а в поселке Северный в модульной котельной № 2 устанавливают новый котел.

Параллельно обновляется оборудование в других населенных пунктах округа. В деревне Синево заменили фильтр системы химводоподготовки, в Агрогородке — рециркуляционный насос. В котельной Лесхоз 6 завершается установка нового оборудования: насоса, обратного клапана и обвязки теплообменника.

В Лобаново устанавливаются два бака по 1 м³ для ГВС и меняют два насоса горячего водоснабжения. В Обушково специалисты монтируют теплообменник, в котельной на улице Карла Маркса — два новых котловых насоса и фильтры.

Также ведутся работы в Черной и Рождествено, там меняют сетевые насосы, а в котельной «ДШИ» обновляют насос и теплообменные пластины. В центральных тепловых пунктах ЦТП-1 и ЦТП-2 в Рождествено заменяются регулирующие клапаны.