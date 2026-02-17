Новое оборудование установили на Коломенском заводе

Объем инвестиций в обновление оборудования на Коломенском заводе превысил 690 миллионов рублей. Одним из последних приобретений по плану модернизации стали современные моечные машины — они уже установлены в одном из цехов предприятия.

На предприятии объяснили, что мойка — это важный этап технологического процесса ремонта дизелей. Ремонт дизельного двигателя начинается с полной разборки и последующей мойки всех узлов и деталей. Данная операция является обязательным подготовительным этапом для последующей дефектовки.

Теперь очистка дизельных двигателей осуществляется на специализированном автоматическом комплексе. Подвижная система с форсунками обрабатывает детали моечным раствором, а затем ополаскивает. Оператор моечной машины может задать подходящие для каждого двигателя параметры, например, длительность цикла, которая определяется габаритами детали и степенью загрязнения. После очистки детали передаются в цеха для осмотра, где принимается решение об их ремонте или замене.

«Внедрение современных моечных машин тупикового и портального типа — часть масштабной модернизации нашего предприятия», — отметили на Коломенском заводе.