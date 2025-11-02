Новое оборудование установили на 12 тепловых пунктах в Химках

В Химках реализуется программа по реконструкции объектов теплоснабжения. Один из важнейших аспектов — модернизация центральных тепловых пунктов.

Для плавной и безопасной работы всего оборудования на ЦТП также устанавливают шкафы управления электродвигателями с устройством плавного пуска.

Специалисты «ТСК Мосэнерго» оснащают тепловые пункты устройствами аварийного ввода резерва. Они позволяют за несколько секунд возобновить подачу теплоснабжения при скачке электроэнергии.

Новым оборудованием уже оснастили 12 тепловых пунктов на улицах Строителей, Молодежная, Панфилова, Бабакина, Юбилейный проспект и Куркинское шоссе. Сейчас монтажные работы ведутся на улицах Машинцева, Пожарского и Молодежная.

Всего в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» запланирована модернизация 33 центральных тепловых пунктов. Это позволит повысить надежность работы всей системы и минимизировать риск аварий.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.